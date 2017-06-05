Пекин, 5 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление сообщило о завершении последних приготовлений к проведению первого китайского исследования на борту МКС. Ученые из КНР намерены изучить влияние космической среды на гены живых организмов.

Международная Космическая Станция

Проект, разработанный Пекинским технологическим институтом и американской компанией NanoRacks, направлен на изучение мутации генов и биомолекулярных изменений ДНК космонавтов, находящихся длительное время на орбите, пишет «Сина синьвэнь».

По словам руководителя проекта профессора Дэн Юлиня, мутирование генов является одним из самых главных рисков для членов космических экспедиций. Изменения в структуре ДНК могут быть вызваны длительным воздействием космической радиации.

Все необходимое оборудование было доставлено на МКС задолго до начала исследования. Первая партия груза была выведена на орбиту еще в 2016 году с помощью космического корабля «Шэньчжоу-8», оставшееся оборудование было доставлено в 2017 году на борту корабля «Тяньчжоу-1».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 мая высота орбиты полёта Международной космической станции будет увеличена на 350 метров.