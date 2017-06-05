Вкладчики «Татфондбанка» из десяти городов выходят на единый пикет
Казань, 5 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум.
В городах России, где есть пострадавшие вкладчики ПАО «Татфондбанк», сегодня, 5 июня, пройдут одиночные пикеты. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы вкладчиков из Казани Анна Браун, в едином дне пикетирования участие примут жители десяти городов страны.
«В общероссийской акции примут участие жители Альметьевска, города Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска, Бугульмы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы и Новосибирска. Сегодня и вчера вкладчики массово звонят и пишут на сайт проекта «Задать вопрос президенту», — добавила Анна Браун, уточнив, что и дети вкладчиков обращаются к главе государства.
«Моя мама, я и сестра живём в коммунальной квартире. Год назад наши соседи захотели продать нам свою комнату. Мама пошла в банк и сняла все наши деньги, которые копила очень много лет, но купить комнату не получилось, потому что сказали, что наш дом будут сносить. И она опять отнесла наши деньги в банк. Осенью сказали, что наш дом оставят и стали делать в нём ремонт. Наши соседи опять захотели продать нам комнату, но когда мама снова пошла в банк ей сказали, что денег нет», — пишет в своём письме 11-летняя Майя Долотова и просит Владимира Путина помочь вернуть деньги её маме.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля, с даты признания компании банкротом, в Вахитовский районный суд Казани, где рассматривается основной объём дел, к «Татфондбанку» было подано 385 исков. Основная их часть касается споров по переводу средств в инвестиционную компанию.
Сегодня, 5 июня, в Казани должно состояться правительственное заседание по вопросу ввода вкладчиков в комитет по банкротству.
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Напомним, за 2017 год в Татарии лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк».
ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а банкротом его признали 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года, а реестр кредиторов закроют 31 июля 2017 года.