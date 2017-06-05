Казань, 5 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум.

В городах России, где есть пострадавшие вкладчики ПАО «Татфондбанк», сегодня, 5 июня, пройдут одиночные пикеты. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы вкладчиков из Казани Анна Браун, в едином дне пикетирования участие примут жители десяти городов страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В общероссийской акции примут участие жители Альметьевска, города Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска, Бугульмы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы и Новосибирска. Сегодня и вчера вкладчики массово звонят и пишут на сайт проекта «Задать вопрос президенту», — добавила Анна Браун, уточнив, что и дети вкладчиков обращаются к главе государства.

«Моя мама, я и сестра живём в коммунальной квартире. Год назад наши соседи захотели продать нам свою комнату. Мама пошла в банк и сняла все наши деньги, которые копила очень много лет, но купить комнату не получилось, потому что сказали, что наш дом будут сносить. И она опять отнесла наши деньги в банк. Осенью сказали, что наш дом оставят и стали делать в нём ремонт. Наши соседи опять захотели продать нам комнату, но когда мама снова пошла в банк ей сказали, что денег нет», — пишет в своём письме 11-летняя Майя Долотова и просит Владимира Путина помочь вернуть деньги её маме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля, с даты признания компании банкротом, в Вахитовский районный суд Казани, где рассматривается основной объём дел, к «Татфондбанку» было подано 385 исков. Основная их часть касается споров по переводу средств в инвестиционную компанию.

Сегодня, 5 июня, в Казани должно состояться правительственное заседание по вопросу ввода вкладчиков в комитет по банкротству.

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Напомним, за 2017 год в Татарии лицензии лишились несколько банков. Среди них — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Спурт Банк», «Татагропромбанк» и «Анкор Банк».

ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а банкротом его признали 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года, а реестр кредиторов закроют 31 июля 2017 года.