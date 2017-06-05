Анкара, 5 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра провел социологический опрос среди турецкой молодежи, темой которого являлось доверие к государственным институтам и ведомствам, передает 4 июня Der Focus.

Иван Юдинцев ИА REGNUM AK Party. Эрдоган

Каждый опрошенный должен был ответить, насколько он доверяет тому или иному представителю или органу власти.

Как оказалось, турецкая молодежь больше всего доверяет ученым (53%), армии (50%) и работе парламента (50%), а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану — доверяют меньше всего (44%).

Цель Эрдогана ясна: он хочет быть бесспорным лидером, однако растет поколение, представители которого не согласны со многими положениями нынешнего турецкого правительства, в том числе с результатом турецкого референдума, пишет издание.

Напомним, что 16 апреля прошел конституционный референдум, согласно результатам которого Турция становится президентской республикой, а полномочия президента значительно расширяются.

Что касается ценностей и желаний турецкой молодежи, то 39% хотят «быть богатыми», для 10% представителей молодежи наивысшей ценностью является религия, для 68% — «семья».