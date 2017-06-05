Соцопрос: Турецкая молодежь меньше всего доверяет Эрдогану
Анкара, 5 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра провел социологический опрос среди турецкой молодежи, темой которого являлось доверие к государственным институтам и ведомствам, передает 4 июня Der Focus.
Каждый опрошенный должен был ответить, насколько он доверяет тому или иному представителю или органу власти.
Как оказалось, турецкая молодежь больше всего доверяет ученым (53%), армии (50%) и работе парламента (50%), а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану — доверяют меньше всего (44%).
Цель Эрдогана ясна: он хочет быть бесспорным лидером, однако растет поколение, представители которого не согласны со многими положениями нынешнего турецкого правительства, в том числе с результатом турецкого референдума, пишет издание.
Напомним, что 16 апреля прошел конституционный референдум, согласно результатам которого Турция становится президентской республикой, а полномочия президента значительно расширяются.
Что касается ценностей и желаний турецкой молодежи, то 39% хотят «быть богатыми», для 10% представителей молодежи наивысшей ценностью является религия, для 68% — «семья».