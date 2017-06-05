Вентспилс, Латвия, 5 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Пентагон отправляет в Латвию подразделения морской пехоты США и 156 единиц военной техники. Американские военные будут задействованы в учениях Saber Strike — 2017, которые начались в 250 км от границы с РФ, передает 5 июня RT.

Морская Пехота США

Как отмечено в документе, опубликованном на сайте госзакупок США, в период с 12 по 23 июня морские пехотинцы вместе с танками, гаубицами и армейскими внедорожниками будут прибывать в латвийский порт Вентспилс. Подразделения перебрасываются из Румынии и США.

«США отправляют технику в Латвию для поддержки этой и других балтийских стран, чтобы продемонстрировать балтийским союзникам приверженность обеспечению их безопасности», — говорится в документе.

В Латвию будут отправлены американские танки Abrams, полевые гаубицы калибра 155 мм, грузовики и армейские внедорожники Humveе, а также системы спутниковой коммуникации и полевая кухня. Для перевозки военнослужащих заказаны автобусы вместимостью 50 человек.

Село Адажи, где начались маневры Saber Strike, от российской границы отделяют 250 км. Помимо США, участвовать в учениях будут и другие члены НАТО: прибалтийские страны, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Дания.

По сообщениям европейского командования США, предполагается участие американских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.