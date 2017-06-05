Париж, 5 июня, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки в матче четвертого круга открытого чемпионата Франции — Roland Garros.

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Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу датчанки, посеянной на этом турнире под 11-м номером.

Российская теннисистка реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Ее соперница допустила три двойные ошибки. При этом она реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов, а также сделала один «эйс».

Напомним, что ранее французские корты покинули Елена Веснина и Дарья Касаткина. Веснина проиграла Карле Суарес-Наварро из Испании, а Касаткина не смогла обыграть румынку Симону Халеп.

Roland Garros. 4-й круг. Женщины.

Каролина Возняцки (Дания, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) — 6:1, 4:6, 6:2