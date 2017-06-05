Москва, 5 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Москве 5 июня синоптики ожидают резкое ухудшение погоды, сообщает столичное метеобюро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Сильный ветер с порывами до 15 м/с. и ливень ожидаются с 12:00 до 21:00. Местами в Москве ожидается до 12 мм осадков (20% месячной нормы).

В целом за сутки 5 июня ожидается общий прирост осадков в 14 мм. Температура воздуха сегодня не превысит 14−16 градусов.

В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов — сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев.

Напомним, 2 июня в центре Москвы выпал мокрый снег, а температура воздуха не поднималась выше восьми градусов тепла.

Синоптики отметили, что такая погода крайне нехарактерна для начала лета, в целом же в Московском регионе она отстает от календарных значений примерно на месяц.