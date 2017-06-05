Барнаул, 5 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Власти Барнаула обеспокоились растущим количеством несанкционированных свалок. Предотвратить замусоривание столицы Алтайского края в Год экологии призван комплекс профилактических мероприятий, в рамках которого планируется ликвидировать около 30 несанкционированных свалок, сообщает сегодня, 5 июня, пресс-центр барнаульской мэрии.

Светлана Шаповалова Придорожная свалка при въезде в алтайское село Шатобал (Солонешенский район)

В список самых захламленных территорий попали 13 мест. Именно там с целью предотвращения нового складирования мусора, планируется установить 125 погонных метров металлических ограждений, три шлагбаума и 100 бетонных столбов.

Защитить от загрязнения водоемы помогут 17 контейнеров для сбора и вывоза мусора. Их установили в 17 местах массового отдыха горожан (берег Оби по ул. Понтонный Мост, река Барнаулка в районе лагеря «Дружных», река Ляпиха; озеро Пионерское в п. Казенная Заимка, озеро в с. Лебяжье и другие).

«Выявленные несанкционированные свалки вносятся в перечень загрязненных территорий города для дальнейшей организации работ по их очистке», — подчеркнули специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, состояние системы обращения с отходами в Алтайском крае характеризуется ростом объемов образования и захоронения отходов производства и потребления. Несанкционированное размещение отходов остается общей проблемой для муниципальных образований края.

В основном свалки расположены вдоль транспортных путей, на окраинах районов и населенных пунктов, на территориях дачных и садоводческих кооперативов, в местах массового (организованного и неорганизованного) отдыха населения.