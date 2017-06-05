Вашингтон, 5 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В США проводится расследование в отношении бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон, которую заподозрили в попытке помочь одному из спонсоров ее фонда избежать преследования по делу о коррупции в Бангладеш. Об этом сообщила газета The Daily Caller со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

«Председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли начал новое расследование в отношении бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон, — говорится в сообщении. — Комиссия проверит информацию о том, что Клинтон приложила усилия к срыву антикоррупционного следствия правительства Бангладеш в отношении Мухаммада Юнуса, который является спонсором Фонда Клинтонов и близким другом четы».

Грассли обратился к действующему госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой предоставить всю имеющуюся по делу документацию, в том числе и переписку, сроком до 15 июня.

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