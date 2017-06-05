Москва, 5 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Россия готова к тому, что ряд стран может выйти из соглашения «ОПЕК плюс» о сокращении объемов добычи нефти. Как заявил в интервью газете The Financial Times глава «Роснефти» Игорь Сечин, его компания готова защитить долю России на мировом нефтяном рынке в случае, если выход членов ОПЕК или не ОПЕК окажется довольно резким.

lalabell68 Нефть

Сечин отметил, что если нефтедобывающие страны решат резко выйти из сделки, то российские нефтепроизводители к этому готовы. В этом случае «Роснефть» не позволит другим иностранным компаниям занять российскую долю рынка.

«Мы защитим себя», — подчеркнул глава крупнейшей российской нефтяной компании.

Он обратил внимание на то, что компания управляет рисками, учитывает все тенденции, любой тренд, который каким бы то ни было образом может повлиять на работу нефтедобытчиков. Поэтому, по словам Сечина, «Роснефть» готова к неожиданным поворотам.

Дело в том, что еще в середине мая 2017 года «Роснефть» обратилась в министерство энергетики РФ с просьбой о согласовании механизма плавного прекращения в будущем действия сделки о сокращении нефтедобычи. По словам Игоря Сечина, такая мера необходима, чтобы выход из сделки по ее окончании был достаточно плавным и не привел к серьезным волатильностям.

Позднее, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что нефтедобывающие страны обсуждают механизм плавного выхода из соглашения по сокращению добычи, но пока говорить о нем рано. Новак обращал внимание на то, что сейчас нет необходимости прорабатывать этот механизм, потому что до марта 2018 года еще много времени.

«Мы будем мониторить ситуацию в течение этого периода. В случае необходимости мы всегда можем обсудить. У нас для этого существует инструмент», — считает министр.

Уже в начале июня он в интервью СМИ говорил, что российские компании участвуют в сокращении добычи добровольно, поскольку считают эту сделку довольно выгодной. Так, нефтедобытчики предпочитают сократить на 2,5% объемы добычи, иметь более стабильную ситуацию на рынке и более высокую цену. Это выгоднее и для инвестиций, и для прогнозируемости, снижения волатильности. Глава российского энергетического ведомства пояснял, что подход к сокращению нефтедобычи у всех компаний разный. Кто-то закрывает нерентабельные скважины на старых месторождениях, кто-то на больший период становится на ремонт, кто-то придерживает, снижает дебит на хороших месторождениях. Минэнерго, в свою очередь, не пытается вмешиваться в этот процесс, поскольку для страны важен уже конечный результат.

Однако прогнозировать, как компании РФ будут выходить из сделки «ОПЕК плюс», министр не взялся. По его словам, какие-то компании могут это делать постепенно, какие-то быстро.

В целом отметим, что ранее эксперты нефтяного рыка высказывали опасения по поводу того, что после завершения срока действий венских договоренностей, нефтедобывающие страны начнут резко наращивать производство. Это, в свою очередь, может привести к очередному падению цен.

В частности, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, Сечин говорил, соглашение «ОПЕК плюс» дает рынку нефти передышку, но вряд ли приведет к долгосрочной стабилизации. Глава «Роснефти» отмечал, что уже к середине 2018 года сокращение добычи может быть в значительной мере компенсировано ростом добычи американской сланцевой нефти. В целом венские договоренности, основной вклад в которые вносят Россия и Саудовская Аравия, сложно считать системным решением. Сечин считает, что все участники рынка уже готовятся увеличить объемы добычи и усилить борьбу за рынки сбыта. К тому же ряд крупных производителей, которые не участвуют в сделке, используют конъюнктуру для усиления своей позиции на международном рынке. Это скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию.

Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирак, вторая страна в ОПЕК по объемам добычи нефти, может выйти из соглашения членов картеля и других нефтедобывающих стран о сокращении нефтепроизводства. Иракский министр нефти Джаббар аль-Лаиби говорил, что Ирак изначально просил сделать для него исключение, но этого не произошло. Теперь же все зависит от того, как будет складываться ситуация на нефтяном рынке после пролонгации сделки.

До этого и Казахстан объявил, что к нему могут применить облегченный вариант выполнения венских договоренностей. Это может произойти после начала роста добычи черного золота на крупнейшем казахстанском месторождении — Кашаган.

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