Никосия, 5 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и лидеры Кипра договорились о проведении в июне мирной конференции, сообщает 5 мая Anadolu.

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Президент Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акинчи и Президент Республики Кипр Никос Анастасидис провели встречу Гутерришом в Нью-Йорке в поисках способа продвижения переговорного процесса.

«Специальный советник генерального секретаря ООН Эспен Барт Эйде будет взаимодействовать со всеми сторонами для подготовки общего документа, позволяющего продолжить дискуссию по вопросам безопасности на острове», — говорится в заявлении генерального секретаря ООН.

Документ будет принят на основе итогов конференций, прошедших на Кипре и Мон-Перелин.

Следующий шаг необходимый для подготовки конференции будет заключаться во включении в диалог Греции, Турции, Великобритании и Евросоюза.

Напомним, проблема Кипр возникла в 1974 году, после вторжения турецкой армии, в настоящее время остров разделен между двумя администрациями, одна из которых лояльна Турции, другая — Греции.