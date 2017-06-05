Москва, 5 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Петербургский международный экономический форум, завершившийся 3 июня, — это не место обсуждения стратегической повестки дня или концепции будущего, потому что элита России не видит и не хочет будущего как такового, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 4 июня в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Цитата Сергей Кургинян в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»

"Понимаете, Санкт-Петербургский Форум — это такая уже очень регулярная, нормальная организация, которая солидно что-то обсуждает, а будущее стратегически обсуждается каким-то другим способом и на других площадках. Мне кажется, запрос на это стратегическое будущее… когда это будущее превращается в бухгалтерский отчет о том, сколько у нас будет коэффициент, оно исчезает», — объяснил разницу Кургинян между серьезным разговором о будущем и прагматическим разговором о деталях настоящего, которыми пытаются подменить будущее.

По мнению политолога, элита России не видит и не желает будущего как такового и не готова идти на какие-либо шаги по его конструированию и приближению.

«Когда концепциями называют вопрос о том, дольше чуть-чуть будет возраст, или нет… концепция — это очень смелая вещь. Сейчас нет смелости, потому что у элиты ее нет. Элита не хочет будущего. Никакого будущего, никакого мощного запроса не него вообще нет… Рынок не меняет контур экономики. Контур стратегически меняет кто-то еще. Никакие оптимизации рынка не меняют контур, контур меняют только большие вызовы и усилия. Мы не видим стратегических вызовов, ничего», — пояснил Кургинян.

По его мнению, площадки, подобные Петербургскому форуму, должны существовать, как и должны появиться точки, где будут обсуждать вещи концептуальные и стратегические, в частности — концепция человека, каким он должен быть, какие вызовы стоят перед человечеством, а значит, и перед Историей, поскольку есть концепции, в которых Истории на определенном этапе наступает конец, как и проекту «человек».

"Я вам должен еще сказать последнее, что Поппер, который написал «Открытое общество», и вообще либеральные люди говорят, что будущего и стратегии нет, эти категории должны уйти вместе с историей, вместе со всем, потому что все должны двигаться маленькими шагами и сугубо прагматически, а стратегия — вообще от лукавого. Значит, если мы хотим все это вернуть, нам надо обсуждать, что мы думаем о человеке в будущем, прежде всего, фундаментально. Что мы думаем о возвращении в Историю? Как мы отвечаем на стратегические вызовы? Это другой формат обсуждения. Пусть будет Петербургский форум, и пусть они обсуждают коэффициенты, это нужно, но где-то пора обсуждать другое», — завершил свое выступление политолог.