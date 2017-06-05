Кито, 5 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Эквадорские судебные органы санкционировали заключение под стражу пяти задержанных в ходе расследования международного коррупционного дела компании Odebrecht, сообщает информационное агентство EFE.

Верховный суд. Куэнка. Эквадор

«Судья уголовного суда выдал разрешение на предварительное заключение под стражу до 5 фигурантов дела и разрешил оформить домашний арест для одного из них», — говорится в заявлении прокуратуры Эквадора, размещенном 3 июня на официальной странице в Twitter, где также сообщается о том, что банковские счета задержанных подозреваемых также будут арестованы.

В прокуратуре заявили, что предварительное расследования по делу о «вымогательстве», связанном с бразильской строительной компанией Odebrecht, длилось последние девяносто дней.

Не называя имена задержанных «в интересах следствия», заместитель прокурора Тания Морено заявила о том, что в серии рейдов в городах Кито, Гуаякиль и Латакунга пять человек были арестованы по подозрению в причастности к делу Odebrecht.

Между тем, местная пресса сообщила о проведении полицией обысков в квартире дяди действующего вице-президента страны Хорхе Гласа в окрестностях города Гуаякиль.

«Мой родственник, дядя, является фигурантом расследования», — признал Хорхе Глас вскоре после арестов и потребовал «справедливого расследования всего случившегося».

Прокурор Эквадора Карлос Бака заявил, что «задержанные лица и причастные компании были частью сети организованной преступности, в центре которой находилась компания Odebrecht».

Он отметил, что среди фигурантов расследования есть те, кто подпадает под «юрисдикцию Национального Суда». Прокурор добавил, что вернется в Бразилию для «сбора и получения новых доказательств» в координации с Генпрокуратурой Бразилии.

В своем заявлении правящий альянс «ПАИС» во главе с главой государства Ленином Морено выразил поддержку «прямой атаке» на «любой источник» коррупции в стране.

Напомним, рейды и аресты в Эквадоре прошли после того, как бразильская прокуратура, при условии секретности, передала результаты своего расследования дела Odebrech правоохранительным органам нескольких латиноамериканских стран, включая Эквадор.

В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило о том, что крупнейшая бразильская строительная компания Odebrecht заплатили около $788 миллионов в виде взяток высокопоставленным чиновникам в 12 странах Латинской Америки и Африки, в том числе в Эквадоре.

В докладе Министерства юстиции говорится, что в Эквадоре в период между 2007 и 2016 годами строительная компания заплатила взяток на сумму более $35,5 миллионов государственным чиновникам, что позволило ей получить государственные контракты, принесшие прибыль в объеме более чем $116 миллионов.