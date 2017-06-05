Грозный, 5 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Чечне пресечена деятельность фирмы-однодневки ООО «Мега Строй», которая занималась «отмыванием» денег. За несколько дней создатели преступной схемы смогли незаконно обналичить 48,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Было установлено, что фирма ООО «Мега Строй» была образована 5 мая 2016 года. Несмотря на то, что никакой реальной деятельности компания не вела, уже в конце мая и начале июня 2016 года на ее расчетные счета в местном отделении Сбербанка России стали поступать денежные средства. Их переправляли организации, расположенные в других субъектах России. Всего за срок чуть более месяца на счета компании поступило свыше 48,5 млн рублей.

Буквально тут же эти деньги переправлялись на счета 80 ничего не подозревающих граждан. Этих денег они фактически не получали, потому что злоумышленники тут же их обналичивали.

Всего, как установили специалисты налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов был нанесен ущерб госказне на сумму, превышающую 15,5 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Расследование преступления взял на свой личный контроль прокурор республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года прокуратура объявила о ликвидации в Чечне 14 фирм-однодневок, которые провели сомнительных финансовых операций на сумму свыше 1 млрд рублей. Все эти фирмы были зарегистрированы в 2016 году в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР. Они не вели никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица, сами компании по местам юридической регистрации не располагались.