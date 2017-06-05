Москва, 5 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что не указала в своей декларации сведения о доходах мужа, потому что рассталась с мужчиной, за которого хотела выйти замуж.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«К сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет», — цитируют Поклонскую РИА Новости.

По ее словам, она всегда тщательно скрывала свою личную жизнь, и когда говорила, что у нее муж и ребенок, не поясняла, что официально они только собирались оформить отношения.

«Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно», — сказала Поклонская, пояснив, что и машины у нее нет — декларируемые ранее «Жигули» она подарила отцу.

Ранее СМИ сообщали, что партия «Яблоко» направила запрос в прокуратуру с просьбой проверить, почему депутат Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле.

Наталья Поклонская, ранее занимавшая пост прокурора Крыма, была избрана депутатом Госдумы в сентябре 2016 года.