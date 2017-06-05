Самара, 5 июня, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Более половины покупателей Chevrolet Niva приобретают автомобиль воспользовавшись программами господдержки, об этом 4 июня сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «GM-АВТОВАЗ».

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Представители компании-производителя отмечают, что в текущей экономической ситуации крайне высока значимость таких государственных программ.

За первый квартал 2017 года по программам утилизации и трейд-ин было продано 37,8% Chevrolet Niva от объема продаж компании. Льготным кредитованием воспользовалось 18,2% клиентов.

«GM-АВТОВАЗ» сообщает, что покупатели пользуются всеми программами господдержки, им интересно как льготное кредитование, так и программы утилизации.

«По нашей оценке действующие в настоящее время инструменты поддержки продаж являются оптимальными», — приводит слова пресс-службы «Автостат».

Напомним, в первом квартале 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке увеличились на 2%, всего было продано 9526 машин. Автомобиль занял третью строчку рейтинга продаж кроссоверов, уступив Hyundai Creta и Renault Duster.