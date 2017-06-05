Берлин, 5 июня, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Отношения некоторых стран в рамках НАТО натянуты, переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП) заморожены, США вышли из Парижского соглашения по климату, что создало дополнительную напряженность. Это говорит об одном: политический лагерь западных стран сегодня нестабилен, пишет 5 июня Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

НАТО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что США больше не являются для Германии надежным партнером. Означает ли это, что Берлин стремится создать «альтернативный политический альянс»?

Такое впечатление могло сложиться после того, как 30 мая Меркель провела двустороннюю встречу с премьер-министром Китая, а 31 мая — с премьер-министром Индии Нарендой Моди, пишет издание.

«Мы живем во времена глобальной неопределенности, поэтому на наших странах лежит большая ответственность укреплять и расширять партнерство в различных областях», — отметила канцлер в ходе пресс-конференции.

На фоне напряженных отношений с США действия Берлина по отношению к Пекину и Нью-Дели кажутся «флиртом», добавляет издание.

Немецкие СМИ пишут о том, что Китай и Индия, в свою очередь, также стремятся воспользоваться ситуацией и стремятся заполнить тот политический вакуум, который стал «четче» виден после саммитов НАТО и «Большой семерки».

«Нам нужно быть осторожными в связях с Китаем и Индией, иначе, переступив черту дозволенного, мы можем оказаться в изоляции внутри ЕС, а также окончательно испортить наши отношения с США», — подчеркивает эксперт по внешней политике от фракции Зеленых Омид Ноурипур.