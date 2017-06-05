Ростов-на-Дону, 5 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Ростовские власти обсуждают с горожанами идею установки памятника Александру Солженицыну. Бронзовое изваяние планируется смонтировать в донской столице к 100-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии. Голосование открыто в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации, передает ИА REGNUM 5 июня.

Ar.rostov-gorod.ru Эскиз памятника

Отмечается, что писатель и публицист прожил в южной столице почти 20 лет — с 1922 по 1941 годы. С горожанами советуются, где установить памятник в центре — на улице Пушкинской неподалеку от школы №80 или на проспекте Солженицына в Западном микрорайоне.

На сегодняшний день отдано только около 200 голосов. Из них большая часть ростовчан (38,4%) выбирает второй вариант.

«Ни один турист не поедет к памятнику на Ерёменко. А на Пушкинской — самое то. Прогулочная зона, центр города и ещё одна достопримечательность. Не многие в стране знают, что Александр Исаевич в Ростове учился, вот пусть экскурсоводы и расскажут, что здесь он жил», — отметил Сергей П.

Появление мемориала вызвало бурную дискуссию среди горожан. Много комментариев поступило и от противников увековечивания памяти писателя. После этого администрация донской столицы внесла ещё один дополнительный пункт для голосования. Так, против установки памятника выступило 30,8% респондентов. Столько же отдано голосов за то, чтобы изваяние появилось в центре города.

«Считаю, что этот памятник в нашем городе не нужен. Солженицын — антирусский, антигосударственный деятель», — высказался Евгений Л. Ещё один интернет-пользователь считает, что памятной доски и проспекта более чем достаточно.

Скриншот со страницы в разделе «Активный ростовчанин»

«Солженицын метил в Советскую власть, а попал в Россию. Он виноват в том, что выступил антирусским орудием в руках США — в частности, приняв Нобелевскую премию. Мог же отказаться, но не сделал этого», — обратил внимание Виктор И.

В администрации отметили, что автором бронзовой скульптуры выступил художник Дмитрий Лындин. Среди его известных работ — памятник Антону Павловичу Чехову «Вишнёвый сад» в Таганроге, «Ассоль» в Геленджике, «Первоклассник» в Ростове-на-Дону. В 2011 году по его эскизу была создана памятная доска с барельефом Александра Солженицына в донской столице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году в Ростове-на-Дону распахнула двери библиотека имени Солженицына. Книгохранилище находится в Первомайском районе областного центра. Библиотека условно поделена на два отдела — детский и взрослый, так что родителям юных читателей также можно взять книгу на время.

К 100-летию со дня рождения писателя прорабатывается экскурсионный маршрут «А.И. Солженицын в Ростове-на-Дону», а также запланирован кинофестиваль «Один день Александра Исаевича».