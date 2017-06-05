Южно-Сахалинск, 5 июня, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Опасные для жизни и здоровья человека бактерии обнаружены в Анивском заливе на Сахалине. В залив возбудители опасных болезней попали из впадающей в него реки Сиговки. Опасные отходы предположительно сливает в реку крупное островное предприятие, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Зловонная пена, кишащая опасными бактериями, покрывает берега речки Сиговки, впадающей в Анивский залив

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В мае журналисты сахалинского Citysakh.ru выехали на побережье впадающей в Анивский залив речки Сиговка по жалобе своих читателей. Люди сообщали, что речка издают чудовищно зловонный запах — «просто находиться рядом невозможно». Писали также, что вода в реке приобрела странный красновато-бурый оттенок.

Журналисты вместе с депутатом Облдумы Галиной Подойниковой выехали на место. Запах в районе речки Сиговка стоял такой, что участникам рейда приходилось сдерживать дыхание.

«Мы сразу обратили внимание на отвратительную пену в воде сточного канала, который впадает в Сиговку. Неподалеку расположена база отдыха «Таранай», сама речка впадает в Анивский залив — любимое место пляжного отдыха сахалинцев! Пробу воды мы взяли и отдали на анализ в лабораторию. Мы тогда даже не понимали, какой опасности подвергаемся», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM коллега Алексей Лукашевич из Citysakh.ru.

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Полученный из лаборатории результат анализов поверг журналистов в шок: в воде речки Сиговка обнаружен целый «зоопарк» опаснейшей для здоровья человека «живности»: сальмонеллы, энтерококки, общие колиформные бактерии в количестве 70 000 КОЕ на 100 мл, при норме не более 100 КОЕ на 100 мл. Термотолерантные колиформные бактерии в таком же устрашающем количестве.

Заключение экспертизы: доставленный образец воды по результатам проведенных испытаний не соответствует СанПИН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

«Результаты лабораторных анализов мы отправили в контролирующие структуры. Очень надеемся, что меры будут приняты, пляжи закрыты до полного устранения нарушений природоохранного законодательства. Рядом с речкой Сиговкой базируется известное животноводческое хозяйство. Мы пока его не назвали. Уверены, что природоохранные органы проведут проверку и установят виновных. Но для нас главное — чтобы люди, отдыхающие на Анивском заливе, не подвергали свою жизнь и здоровье опасности», — заявил Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая общественная экологическая экспертиза, проведенная экологами «Экологической вахты Сахалина», обнаружила незаконное захоронение нефтесодержащих отходов на севере Сахалина. На юге Сахалине отдыхающие обнаружили бочку с ядовитыми химическими веществами, вытекающими прямо на пляж. Спасатели МЧС и волонтеры островного эколого-туристического клуба «Бумеранг» очистили от опасного мусора остров Тюлений — самое большое в ДФО лежбище ластоногих. По словам экологов, ежегодно море приносит к берегам Сахалина тонны смертоносного мусора — пластика, брошенных сетей. Этот мусор убивает морских котиков, сивучей и тюленей — он врезается в тело животного, нанося страшные раны. Спасти такого раненого зверя почти невозможно — ластоногие не переносят наркоз.