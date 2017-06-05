Москва, 5 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Москве против клещей обработано почти полторы тысячи гектаров территорий в зонах отдыха, говорится в сообщении на портале московской мэрии.

JerzyGorecki Клещи

Обработку от клещей прошли 47 парков и скверов и 12 зон отдыха, в том числе Парк Горького, Нескучный сад, парк искусств «Музеон», Воробьевы горы, а также парки «Царицыно», «Коломенское», «Лосиный остров» и «Измайловское».

Также специалисты Роспотребнадзора провели акарицидную обработку территории 17 детских оздоровительных центров и санаториев, и 31 кладбища. Нна всех участках проведена и дератизация для сокращения численности грызунов.

Дополнительные мероприятия проводятся в тех зонах, где есть пострадавшие от укусов клещей, уточнили власти Москвы. Единичные случаи за последние пять лет были выявлены на территории Зеленоградского, Восточного, Северо-Западного и Западного административных округов.

По состоянию на 30 мая 2017 года к врачам с укусами клещей обратились 3,203 тыс. пострадавших. Это более чем на 1 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что в сезоне-2017 число пострадавших от укусов клещей и обратившихся в медучреждения людей выросло на 40 тыс. К концу мая было зафиксировано уже 133 тыс. пострадавших.