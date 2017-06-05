Новосибирск, 5 июня, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Никаких плакатов на акции нет, более того, футболки с символикой вывернуты наизнанку — как пояснили ИА REGNUM участники голодовки, сделано это для того, чтобы не дать повода сотрудникам полиции прервать акцию как несанкционированную.

Комитет солидарных действий Обманутые дольщики начали голодовку в Новосибирске

«Мэрия Новосибирска так и не согласовала пикет на площади Ленина под предлогом, что здесь проводятся информационные пикеты муниципальных учреждений города. В пятницу на площади стояла палатка с сотрудниками городского архива. Сегодня в ней расположились сотрудники городского центра развития предпринимательства. Понятно, что никакой необходимости в таких пикетах нет. Это — лишь формальный повод убрать с площади протестующих горожан. «Красный» мэр Анатолий Локоть продолжает удивлять горожан своей «народностью», — прокомментировал ИА REGNUM член комитета солидарных действий Сергей Крупенько.

Утром одной из участниц акции стало плохо. Приезжала скорая помощь, но все обошлось, женщина осталась в рядах протестующих. Очевидно, что подобных ситуаций будет еще немало, считает Крупенько. Что касается реакции властей, то, как отметил ИА REGNUM один из организаторов голодовки и ее участник Вячеслав Лебедев, пока все чиновники проходят мимо, обсуждая ситуацию, предложений ни от муниципальных, ни от областных властей голодающим пока не поступало. Состоится ли встреча с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, тоже неясно, пока называется срок не ранее 16:00.

«Были представители власти. Но чтобы целенаправленно кто-то подходил к нам — не было. В основном все проходят мимо. Люди чувствуют себя по здоровью пока хорошо. А в другом — как могут чувствовать себя люди, у которых забрали квартиры? Они вынуждены голодать на площади Ленина, это сомнительное удовольствие. Женщина, к которой приезжала скорая, сейчас в порядке, она приняла таблетки и продолжает голодовку. На площади находится около 30 человек, может 40. Люди в отчаянии, кто-то влез в кредиты и долги. Не знают, что им делать», — подчеркнул Вячеслав Лебедев.

Что может заставить уйти людей с площади и прекратить голодовку? Их требования просты — подтверждённые права на квартиры, за которые они заплатили деньги. А без этого они будут продолжать голодовку. Остается неясной и перспектива ночевки на площади. Как считают сами участники голодовки, «не исключены репрессивные действия правоохранителей по вытеснению участников акции».

История строительства объекта по адресу ул. Тульская в Новосибирске, которая заставила выйти десятки человек на голодовку, началась в 2004 году. И до сих пор около 200 участников стройки добиваются права на получение квартир. По словам самих участников долевого строительства, застройщик (компаниям «Баутехник-Т») и генеральный подрядчик («Стройцентр») с самого начала предложили им заключать не договоры долевого участия, а предварительные договоры с подрядчиками, которые после подписания акта выполненных работ должны были переводиться в договоры долевого участия. Но объекты так и не были достроены. Строительство возобновляли несколько раз — во второй раз в 2012 году. А в июле 2016 года «Баутехник-Т» разорвал отношения со «Стройцентром».

Обманутые дольщики требуют закрепления их права на будущее жилье в виде договоров долевого участия — часть дольщиков смогли их оформить и, возможно, смогут получить квартиры после окончания строительства. А те, кто остался с предварительными договорами, не имеют юридических прав на жилье.