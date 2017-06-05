Краснодар, 5 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Краснодарский край может похвастаться хорошим урожаем, собранный на XXI Петербургском международном экономическом форуме. Так, за два основных дня работы ПМЭФ-2017 павильон Кубани, оформленный на этот раз в виде ресторана, где гости смогли ознакомиться с инвестиционным потенциалом региона, а также заказать блюда кубанской кухни, посетили более 2,5 тысячи человек. Как уточнили ИА REGNUM в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, это пятая часть от общего количества участников делового мероприятия.

Admkrai.krasnodar.ru Кубань на ПМЭФ

В ведомстве отметили, что особое внимание потенциальные инвесторы уделяли инвестпредложениям в промышленности, туризме и АПК. Всего в рамках форума делегация Краснодарского края заключила инвестиционные соглашения на общую сумму более четырех млрд рублей.

Одно из их — строительство завода по производству семян кукурузы в Краснодарском крае. Инвестор ООО «КВС-РУС» планирует вложить в проект свыше 1,5 млрд рублей.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, наличие такого завода «важно и необходимо для развития аграрного сектора, особенно в рамках импортозамещения».

Предприятие по изготовлению семян мощностью 6 тыс. тонн готовой продукции в год появиться в Мостовском районе в 2020 году. В дальнейшем возможно увеличение мощности в зависимости от потребностей.

Состоялась в рамках форума и встреча главы региона с Чрезвычайным и Полномочным послом Нидерландов в России Рене Джон-Бос. Обсуждая перспективы сотрудничества регионов в сфере агропромышленного комплекса, Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань заинтересована в сотрудничестве с королевством в животноводстве и птицеводстве.

«Нидерланды — это страна с высокой культурой сельского хозяйства, очень сильным АПК, нам важно посмотреть на ваш опыт, где-то взять его за основу», — добавил руководитель Кубани.

«Сегодня осуществляется сотрудничество между Кубанским аграрным университетом и университетом прикладных наук в городе Дронтен, где есть сельскохозяйственный факультет. Наше сотрудничество можно построить также и в этой области», — предложила посол.

Как сообщало ИА REGNUM, международный экономически форум в Санкт-Петербурге проходил с 1 по 3 июня. В рамках важного экономического события Краснодарский край подписал соглашение о строительстве под Новороссийском новой птицефабрики, заключил дополнительное соглашение о сотрудничестве с АО «КТК-Р». Компания намерена и дальше продолжить финансирование Крымского и Динского районов, в том числе, выделив средства на приобретение транспорта и оборудования для школ этих муниципалитетов. Также на форуме было объявлено об официальном запуске нового товарного знака «Сделано на Кубани».

Добавим, что количество подписываемых на ПМЭФ соглашений увеличивается год от года. В 2017 году были подписаны инвестиционные соглашения и меморандумы в количестве 386 на общую сумму около 2 трлн рублей. В 2016 году их было заключено 356.