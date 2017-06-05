Калуга, 5 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. 124 соединительных пластин рельс и 248 стыковочных болтов к ним с отводных железнодорожных путей, находящихся на балансе коммерческой организации, были украдены за год жителем Калуги. От преступных действий предприятие понесло убытки на сумму более 277 тысяч рублей. Об этом 5 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили вотделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Преступление было совершено в период с августа 2016 года по май 2017 года. В настоящее время полицейские приступили к установлению возможных свидетелей и очевидцев хищения железнодорожного полотна.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в поле зрения оперативников попал ранее судимый за имущественное преступление 41-летний местный житель.

Подозреваемый задержан. Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения и изъятие похищенного имущества.

Согласно калужской полицейской статистки, в 2017 году, в общем числе зарегистрированных преступлений в регионе доля краж составляет 31,7%. В текущем году раскрываемость краж увеличилась на 6,6% и составила 41,4%. Всего в совершении данного вида преступлений изобличено 630 лиц.