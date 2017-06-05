Гуанчжоу, Китай, 5 июня, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В одном из небоскребов китайского города Гуанчжоу начал работать самый быстрый лифт в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Kevin Ho CTF Finance Center. Китай

Сверхскоростной лифт запущен в здании финансового центра CTF Finance Center. Его максимальная скорость достигает 75,6 км/час. Отметим, что высота здания составляет 530 м. Лифт способен подняться на верхний этаж всего за 25 секунд.

Однако такая скорость была зафиксирована во время испытаний. В эксплуатации лифт будет двигаться со скоростью 72 км/час. Тем не менее, даже эта величина является рекордной.

Отмечается также, что скорость спуска в новом лифте будет вдвое меньше, чем скорость подъема. Она составит 36 км/час. Лифт будет достигать первого этажа за минуту.

До этого рекордсменом считался лифт, находящийся также в Китае, в здании Shanghai Tower. Он способен развивать скорость 69 км/час. Замыкает тройку лидеров лифт из Тайваня, его скорость составляет 61 км/час.