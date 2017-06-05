Макао, Китай, 5 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Власти специального административного района Макао сообщили об усилении мер безопасности в отелях и казино в связи с участившимися случаями нападения на посетителей заведений. Усиление мер безопасности стало ответной реакцией на нападение неизвестного на казино в Маниле, в результате которого погибли 38 человек.

Развлекательный комплекс Galaxy Macau. Котаи Стрип. Макао

В заявлении местного правительства сообщается, что полиция Макао повысит безопасность в гостиницах и казино города. Точные меры, которые будут приняты, пока не раскрываются, пишет «Чжунго жибао».

Власти Макао призвали владельцев казино самостоятельно принять меры по обеспечению безопасности своих клиентов. Так власти призвали казино увеличить количество охранников и установить дополнительные пункты досмотра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представитель властей «материкового» Китая выразил соболезнования родственникам четырех тайванцев, погибавших в результате резни в Казино на Филиппинах.