Берлин, 5 июня, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Мир и безопасность в Афганистане кажутся еще более бесперспективными в связи с последними терактами, поэтому глава МИД Германии Габриэль Зигмар выступает за мирные переговоры с талибами, передает 4 июня Die Zeit.

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Напомним, по меньшей мере 80 человек погибли 31 мая в результате теракта в столице Афганистана Кабуле, еще порядка 350 человек получили ранения. Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в самом центре столицы.

«Мы выступаем за политическое разрешение ситуации в Афганистане, — отмечает Зигмар в интервью изданию. — Нигде в мире не удалось усмирить такого рода конфликт, используя только военные меры».

Согласно данным США, на сегодняшний день под контролем боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится 40% страны.

«Мир заключается не с друзьями, а с врагами», — добавил Зигмар.

Помимо этого, для Германии разрешение ситуации также важно, потому как депортация афганских беженцев из страны невозможна, если в Афганистане будет небезопасно.

Немецкое правительство неоднократно подвергалось критике со стороны правозащитных организаций за отсылку афганцев «на смерть».