Вашингтон, 5 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах в ходе массовых беспорядков были арестованы 14 человек сообщает 5 июня Associated Press.

Цитата Беспорядки в США (Usa., Oakland, California )

Манифестации прошли в городе Портленд штат Орегон. Тысячи людей, отстаивающие разные позиции, устроили беспорядки между собой и сотрудниками полиции, в результате чего были задержаны 14 человек.

Одна группа состояла из сторонников президента США Дональда Трампа, выступающего за запрет въезда мигрантам из некоторых мусульманских стран. Их противники высказывались против подобных мер, по их мнению, разжигающих вражду и ненависть.

У задержанных были изъяты десятки ножей, дубины, кирпичи и прочие виды оружия. Против митингующих были применены светошумовые гранаты и перцовая аэрозоль.

Напомним, в конце мая в штате Орегон было совершено убийство. Мужчина, начал оскорблять женщин в хиджабе, а затем с ножом накинулся на пассажиров, попытавшихся его успокоить, в результате чего два человека были убиты, один получил ранение. Преступник был задержан.

После избрания президентом США Дональда Трампа, в американском истеблишменте активизировалась борьба по вопросу ограничения на въезд в страну мигрантам из некоторых мусульманских стран. Соответствующие указы Трампа вызвали ответную реакцию со стороны оппозиционных СМИ, что, как отмечают некоторые аналитики, способствовало всплеску противоречий в обществе на данной почве.