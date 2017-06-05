Москва, 5 июня, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Наиболее враждебно настроенными к России государствами являются США и Украина, так считают 69% и 50% жителей России соответственно. Об этом свидетельствуют итоги опроса Левада-центра, пишут «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Германию, Латвию и Литву главными недругами России считают 24% респондентов. Далее идут Польша, Эстония и Великобритания. Отмечается, что в 2014 году Украину основным врагом России считали лишь 30% опрошенных. Турция опустилась в этом рейтинге на 11-е место (8%), хотя в 2016 году занимала третью позицию (29%).

Наиболее дружественными странами жители России считают Белоруссию (46%), Китай (39%), Казахстан (34%) и Сирию (15%). Далее идут Индия, Армения, Куба и Узбекистан.

Около половины жителей РФ (46%) считают, что страна находится в международной изоляции, однако лишь у 44% из них это вызывает беспокойство. В 2015 году соответствующие показатели были выше — 54 и 58%.

В 2016 году лишь 12% жителей России были убеждены в том, что отношения с США меняются в лучшую сторону, теперь так считает 21% опрошенных. Вместе с тем 54% респондентов изменений в отношениях Москвы и Вашингтона не наблюдают (49% — в 2016 году).

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По мнению замдиректора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, конфликт с Западом продолжается на фоне неослабевающего конфликта с Украиной. При этом из вражды будет выходить тем сложнее, чем дольше она продлится.

«Каждый месяц не обходится без инициатив украинской власти, которые воспринимаются как антироссийские. Вражда вызвана нынешней ситуацией, чем дольше она будет длиться, тем сложнее из нее будет выходить», — отмечает специалист.