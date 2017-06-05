Москва, 5 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В России никто не говорит о будущем с точки зрения стратегической проектности, потому что беспроектность — это качество современной российской элиты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 4 июня в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Сергей Кургинян. Цитата из передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», russia.tv

"Все время, когда говорят о будущем, подразумевают настоящее с небольшими вариациями. Но, с моей точки зрения, никто стратегического будущего не обсуждает, никто не понимает кто и какие макросоциальные группы являются локомотивом будущего, каковы цели, альтернативные настоящему, и какие новые качества могут быть у этого будущего», — заявил политолог, отметив, что в основном все сводится к обсуждению каких-то частностей.

«В этом смысле будущее — это то, что есть, но чуть-чуть пожирней, или, наоборот, не пожирней, чуть-чуть мы подняли пенсионный возраст, не подняли… это же специальное состояние нашей элиты, которая не хочет и не может, и не понимает, кто может выйти за рамки вот этой инерционной системы. Да, дискуссии идут, но они идут инерционно — так, как будто бы мы идем и будем идти и никаких новых качественно вещей не происходит. А на самом деле так будущее не обсуждают», — полагает Кургинян.

По его мнению, под толщей современной российской стабильности созревает нечто новое, что не находится в поле зрения экспертов, и чьи акторы в подобного рода дискуссиях не участвуют, однако они есть, и это требует обсуждения.

«Внутри что-то созревает, все понимают, что созревает какая-то достаточно новая реальность: есть такая стабильность, сверху жирным слоем намазано, и все ее видят. А внутри под ней начинается формирование чего-то другого. Никто это не обсуждает, и акторы этого процесса не участвуют в дискуссиях», — заявил Кургинян.

Напомним, что Сергей Кургинян является специалистом, в течение многих десятилетий занимающимся изучением элитных групп как внутри России, так и за рубежом. Он является автором школы целостного анализа, позволяющей сложить разрозненные знания, факты, высказывания и действия политиков и представителей элиты в более или менее целостную картину, которая отражает подковерные игры элит, а также позволяет делать стратегические прогнозы.