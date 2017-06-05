Пекин, 5 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Глубоководный пилотируемый аппарат «Цзяолун» успешно завершил первое из пяти погружений ко дну желоба Яп в Тихом океане. Во время погружения китайские исследователи достигли отметки в 4177 метров.

Dfoatlamfenddolmaon Цзяолун

Погружение батискафа началось 4 июня в 8:43 по местному времени. Из-за неблагоприятных погодных условий китайские ученые приняли дополнительные меры предосторожности, ограничившись погружением на 4 тыс. метров, пишет «Айфэн синьвэнь».

Завершившееся погружение стало первым в серии из пяти, крайнее из которых запланировано на 12 июня. В ходе погружения ученые взяли пробы воды, а также провели наблюдения за глубоководной фауной.

1 июня «Цзяолун» завершил серию погружений ко дну Марианской впадины, после чего исследовательское судно «Синянхун» проследовало к острову Яп, вблизи которого расположена одноименная впадина.

Глубина желоба Яп достигает 8527 метров, китайские ученые намерены достигнуть дна впадины в одно из последующих погружений. В настоящее время третий этап 38-й океанической экспедиции близится к завершению. В ходе первых двух этапов исследователи из КНР изучали дно Индийского океана и Южно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пилотируемый глубоководный батискаф «Цзяолун» успешно совершил двадцатое погружение ко дну Марианской впадины — самого глубокого океанического желоба в мире. Погружение в Марианскую впадину является заключительным этапом 38-й океанической экспедиции КНР, начавшейся в феврале 2017 года.