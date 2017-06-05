Вашингтон, 5 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста мировой экономики в 2017 году на уровне 2,7%. Об этом говорится в опубликованном на сайте банка сообщении.

Рост экономики

Эксперты организации считают, что рост мировой экономики будет связан с «возобновлением роста в странах с формирующимся рынком» и «в развивающихся странах, относящихся к экспортерам сырьевых товаров».

«Прогнозируется, что рост экономики в 7 крупнейших странах с формирующимся рынком ускорится, и к 2018 г. его показатели превысят средние за долгосрочный период, — говорится в сообщении. — Восстановление экономической активности в этих странах должно оказать существенное позитивное воздействие на экономический рост в других странах».

При общей оптимистичности прогноза в докладе экспертов банка приводятся и некоторые «факторы риска». Среди них называют: политическую неопределенность, новые торговые ограничения, возможные финансовые потрясения из-за низкой волатильности рынков, а также в более долгосрочном плане хронически низкие показатели производительности и прироста инвестиций.

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