Москва, 5 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В результате объединения Petropavlovsk с «Золотом Камчатки» Виктора Вексельберга, а также их последующей консолидацией с Highland Gold Романа Абрамовича или GV Gold на рынке может появиться новый крупный золотодобытчик, пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, группа «Ренова» Вексельберга намерена добиться контроля в золотодобывающей компании Petropavlovsk — она уже является крупнейшим акционером компании (22,35% акций). «Ренова», контролирующая вместе с дружественными фондами Sothic Capital Management и M&G Debt Opportunities (входит в Prudential) около 40% Petropavlovsk, требует смены совета директоров компании.

Если в июне 2017 года на собрании акционеров будет принято это решение, то далее Petropavlovsk может объединиться с «Золотом Камчатки» «Реновы». Также источники издания утверждаю, что «Ренова» ведет переговоры по слиянию консолидированной компании с Highland Gold (крупнейший акционер Роман Абрамович) и GV Gold (подконтролен владельцам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым).

Для реализации планов нужна поддержка миноритариев Petropavlovsk, поскольку сама «Ренова» голосовать не сможет. Кроме того, помешать планам могут большие долги Petropavlovsk, сложности в структурировании сделки и управлении объединенной компанией.

Всего в России 518 золотодобытчиков, шесть из них добыли в 2016 году около 140 тонн из общего объема (261 тонна). 78% добычи золота приходится на долю 35 крупнейших производителей.

Слияние Petropavlovsk (в 2016 году добыла 12,95 тонн золота) с «Золотом Камчатки» (5,1 тонны) и Highland Gold (7 тонн) позволит объединенной компании с добычей около 25 тонн соревноваться за второе место в России с Polymetal (24,77 тонн).