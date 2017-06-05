Ла-Пас, 5 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Рейтинг президент Боливии Эво Моралеса не достигает 30% для гипотетических президентских выборов, согласно данным опроса компании Mercados y Muestras, опубликованного в боливийском ежедневнике Página Siete.

Joel Alvarez Президент Боливии Эво Моралес

В исследовании приняли участие 800 человек, проживающих в столичном регионе и других крупных городах Боливии.

Согласно данным опроса, Моралес, получивший 29% голосов, является фаворитом среди других политиков, при этом потеряв 3% от результата мартовского опроса этой же компании.

За почти два с половиной года до следующих президентских выборов, которые пройдут в конце 2019 года, экс-президент Боливии Карлос Меса, возглавлявший страну с 2003 по 2005 год, согласно опросу, является единственным альтернативным Моралесу кандидатом, рейтинг которого превышает 20% голосов. По результатам опроса, за Месу готов голосовать 21% избирателей.

Между тем, 56% респондентов считают, что лидеры оппозиционных партий должны участвовать в предстоящих выборах и выдвинуть единую кандидатуру от оппозиции в противовес Моралесу.

Напомним, популярность президента Моралеса пострадала 21 февраля 2016, когда он проиграл референдум, где был вынесен вопрос об изменении Конституции, принятой в 2009 году. Поправка позволила бы нынешнему президенту участвовать в выборах 2019 года.

Несмотря на неудачу в референдуме, где Моралес проиграл только 2,6 процентных пункта, его партия объявила, что будет искать другие возможности для того, чтобы действующий президент снова получил возможность избираться.