Красноярск, 5 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Активно обсуждать повышение пенсионного возраста в России начали с наступлением сложной ситуации в экономике, но пытаться поднять экономику за счет самых малообеспеченных слоев населения — пенсионеров — это совершенно неправильно. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат горсовета Красноярска Геннадий Торгунаков, комментируя заявление бывшего министра финансов РФ, главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о том, что отношение граждан России к повышению пенсионного возраста несколько улучшилось за последние шесть лет.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Мало того, я как депутат ни разу не слышал ни от кого их моих избирателей, что они согласны с тем, что необходимо увеличить возраст выхода на пенсию. По моему мнению, это неправильно. А если у человека возникает желание и дальше продолжать свою работу после достижения пенсионного возраста, он может это делать и сегодня без каких-либо последствий для себя», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, соответствующее заявление Кудрин сделал 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул, что фокус-группы ЦСР свидетельствуют о том, что отношение граждан к повышению пенсионного возраста в РФ шесть лет назад было хуже, чем теперь.

Читайте также: Кудрин: Граждане РФ стали лучше относиться к повышению пенсионного возраста

Между тем обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в России продолжается уже несколько лет. Этот вопрос традиционно вызывает большой общественный резонанс. Ведь главным препятствием для повышения пенсионного возраста является низкая продолжительность жизни в России, особенно среди мужчин.

В то же время, по мнению либеральных экономистов, пенсионный возраст повышать необходимо, так как экономика не справляется с выплатами пенсий, а население страны стареет, и число пенсионеров в России в дальнейшем будет только расти.

Читайте также: Бизнес-омбудсмен назвал повышение пенсионного возраста социально вредным

Ранее президенту РФ Владимиру Путину была представлена стратегия экономического развития России на период 2018—2024 годы, разработанная фондом ЦСР. В ней, в частности, говорилось о необходимости повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Это предлагается начать делать с 2019 года.

Добавим, согласно публичному годовому отчету Пенсионного фонда России за 2016 год, средний размер страховой пенсии по старости в прошлом году составил 13,17 тыс. рублей, социальной пенсии — 8,56 тыс. рублей