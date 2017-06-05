Москва, 5 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Роман «КваZи» российского фантаста Сергея Лукьяненко, посвященный жизни в Москве после зомби-апокалипсиса, будет экранизирован, об этом 4 июня сообщила «Российская газета».

Статуя Вуду

Режиссером картины станет Александр Войтинский, известный по таким фильмам как «Черная молния» и «Елки 1». он также является одним из основателей групп «Тату» и «Звери».

Продюсер Эдуард Илоян считает, что данная картина соберет в кинотеатрах не менее 450 млн рублей, он намерен сделать этот фильм главным проектом для своей студии Yellow, Black & White.

Бюджет картины планируется в размере около 200 млн рублей. Дата премьеры фильма запланирована на январь 2019 года.

Напомним, роман Сергея Лукьяненко «КваZи» вышел в 2016 году. Книга рассказывает о постапокалиптической Москве, в которой одни люди стали зомби, а другие пытаются выжить в изменившихся условиях.

Но в этом романе Лукьяненко присутствует еще и третья сторона, нетипичная для зомби-ужастиков, это так называемые «кваzи» — люди, восставшие из мертвых, но сохранившие разум.