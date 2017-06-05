Вашингтон, 5 июня, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 во Флориде с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщило 4 июня на своем сайте NASA, которое вело трансляцию запуска.

Запуск Falcon 9

Отмечается, что компания отправляет грузовой корабль Dragon к Международной космической станции. При этом основная конструкция капсулы грузового корабля уже участвовала в запусках ранее. В сентябре 2014 Dragon выходил на орбиту и провел на ней 34 дня. Этот запуск стал первым для SpaceX, в котором часть корабля отправляется на орбиту повторно.

В рамках этого запуска в компании намерены сохранить первую ступень ракеты для последующего ее использования в повторных полетах. Инженеры планируют посадить ее на космодром рядом со стартовой площадкой.

На орбиту будет доставлено около 2,7 тонн груза. В состав груза входят приборы для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

Планируется, что космический корабль будет находиться у на орбите до июля. Затем он вернется на Землю, доставив груз с орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск корабля Dragon с грузом для МКС был отложен за несколько секунд до старта из-за неблагоприятных погодных условий.

Falcon 9 — многоразовая ракета-носитель компании SpaceX, основанной в 2002 году Илоном Маском. Первый запуск ракеты произошел в 2015 году.