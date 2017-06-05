Пхеньян, 5 июня, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Северной Корее состоялся смотр военно-воздушных сил, в рамках которого были отработаны удары по американским авианосцам. Об этом 5 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Агентство приводит заявление командующего ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хёка, в котором говорится о способности «уничтожить одним ударом любые цели, включая вражеские авианосцы» в случае получения соответствующего приказа. Смотр боевых полетов командующий назвал «значимым испытанием» и отметил, что учения такого рода призваны воодушевлять вооруженные силы страны.

Отмечается, что смотр полетов авиации прошел в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Он остался доволен учениями и отдал распоряжение укреплять боеспособность военно-воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, американский авианосец «Карл Винсон» на протяжении нескольких недель находился в акватории Японского моря, наблюдая за ракетными испытаниями КНДР. 31 мая стало известно о том, что корабль покидает район Корейского полуострова. Однако у берегов Кореи остается авианосец «Рональд Рейган», в скором времени туда же подойдет и «Нимиц» в сопровождении кораблей эскорта и субмарин.

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