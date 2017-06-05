Вильнюс, 5 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. По данным ведомства, стоимость строительства составит €1 млн 335 тыс., средства выделены из бюджета Литвы. строительство ограждения на сухопутном отрезке границы ведет компания Gintreja.

Unsplash Забор. Рабица. Ограждение территории

На границе Литвы с Калининградской областью на участке от точки пересечения границ трех государств — Литвы, Польши и России будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием.

Работы по оборудованию инфраструктуры планируется завершить до 20 декабря 2017 года. Строительство забора на границе с Белоруссией планируется закончить до 2020 года.

Эти меры принимаются правительством Литвы с целью пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Литва заявила о планах построить стену на границе с Россией в январе 2017 года. Со своей стороны власти Калининградской области предложили Литве помощь со стройкой.

Длина сухопутной границы Литвы с Калининградской областью — 255 километров. Стена будет построена на участке границы от округа Вистичё, где пересекаются три страны — Польша, Литва и Россия, и до реки Неман. Общая длина забора таким образом — 135 километров. Остальная часть границы проходит по фарватеру реки Неман.