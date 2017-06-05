Вашингтон, 5 июня, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Финальный сезон сериала «Игра престолов» будет состоять из шести эпизодов и может выйти на экраны только в 2019 году, об этом рассказал программный директор HBO Кейси Блойс, сообщил портал The Whichita Eagle.

Цитата из кф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011-2016. США Сноу.

Блойс сообщил, что продюсерам Дэвиду Бениоффу и Дэну Вейсу потребуется время на написание сценария, он также сказал, что телеканал сможет лучше сориентироваться по срокам после того, как они вплотную займутся этой работой. Также студии нужно составить график производства.

Программный директор HBO также сообщил, что канал не будет торопиться с созданием четырех спин-оффов. Скорее всего, ответвление будет только одно.

В любом случае — работа над спин-оффами не начнется до того, как закончатся съемки основного сериала. Также Кейси Блойс сообщил — он не может себе представить, чтобы кто-то разочаровался в седьмом сезоне.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что HBO намерен снять четыре новых спин-оффа к «Игре престолов». Назывались даже авторы сценариев к ним, это: Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеленд и Карли Рэй.

Выход первого эпизода седьмого сезона сериала запланирован на 16 июля 2017 года. Телеканал уже выпустил первый полноценный трейлер, который, как ранее заявлял HBO, имеет шансы побить рекорд по просмотрам.