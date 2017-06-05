Москва, 5 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 2 июня открылись ростом по рублёвым парам. С открытия торговой сессии российская валюта подешевела к иностранным валютам примерно на 0,8% на фоне негативной динамики цен на нефть. Цена на нефть марки Brent снизилась до $48,93. Курс доллара вырос до 56,86 руб. курс евро — до 63,77 руб.

ИА REGNUM Рубль

После выхода отчёта по американскому рынку труда рубль частично вернул потери против доллара США и продолжил ослабляться против европейской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Статистика оказалась хуже ожиданий. При снижении безработицы в мае Штаты создали 138 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 185 тыс. Показатели за апрель и март были пересмотрены в сторону уменьшения на 66 тыс.

На рынке Форекс доллар продавали в течение 30 минут по всему рынку, затем все основные валютные пары торговались в боковом тренде до закрытия дня. Состояние рынка труда ухудшилось, но оно хорошее для повышения процентной ставки в июне.

На фоне общего ослабления американской валюты остановилось падение цен на нефть.

Цена на Brent восстановилась с минимума $48,93 до $50,34. Несмотря на еженедельное увеличение нефтяных буровых установок 20 недель подряд, не наблюдается агрессивных продаж фьючерсов на нефть. Это значит, что цена может быстро вернуться к уровню $53,40 к 14 июня. А с ростом нефтяных котировок доллар с рублём останется торговаться ниже отметки 57 рублей, евро — ниже 64 рублей.

Сегодня. 5 июня, по итогам дня ожидается незначительное укрепление рубля. Курс доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 56,00 — 57,02 рубля (от 25 мая). Можно ожидать снижения курса доллара до 56,35 рубля, закрытие — в районе 56,45 рубля.

Курс евро находится у верхней границы десятидневного диапазона 62,85 — 64,00 рубля. Евро неплохо бы отступить к уровню 63,47 рубля. Если пара евро/доллар пройдёт уровень 1,1300, тогда курс евро/рубль устремится к 64,50 рубля.

Напомним, 2 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 27,25 коп. (+0,48%), до 56,65 рубля, курс евро — на 69,00 коп. (+1,09%), до 63,91 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+13.33%), евро/рубль — 236,3 млн евро (-10,11%).

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