Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 июня в Санкт-Петербурге состоится конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная столетней годовщине событий 1917 года. Организатор конференции — движения «Суть Времени» и Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС).

Афиша мероприятия

Цель конференции — развеять деструктивные мифы о Великой Октябрьской Социалистической революции, которые именно в юбилейный год усиленно распространяются в публичном поле десоветизаторами всех мастей и российскими «коллегами» киевских бандеровцев.

Открывающий доклад лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна будет посвящен столетию революции. А в конце конференции известный политолог расскажет о своем видении ситуации в мире и стране.

На конференции прозвучат доклады на темы:

Были ли большевики разрушителями семьи?

Мавзолей: зловещий зиккурат или сакральный символ нашей истории?

Маннергейм — герой-освободитель или палач финского народа?

А также будет представлена информация о судебном процессе по делу о снятии мемориальной доски Колчаку.

Место проведения: Культурно-деловой центр Club House, пр. Медиков, д. 3.

Время проведения: 6 июня, 18.00−22.00

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