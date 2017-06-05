100 лет революции: «Октябрьская революция: мифы и реальность»
Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 июня в Санкт-Петербурге состоится конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная столетней годовщине событий 1917 года. Организатор конференции — движения «Суть Времени» и Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС).
Цель конференции — развеять деструктивные мифы о Великой Октябрьской Социалистической революции, которые именно в юбилейный год усиленно распространяются в публичном поле десоветизаторами всех мастей и российскими «коллегами» киевских бандеровцев.
Открывающий доклад лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна будет посвящен столетию революции. А в конце конференции известный политолог расскажет о своем видении ситуации в мире и стране.
На конференции прозвучат доклады на темы:
- Были ли большевики разрушителями семьи?
- Мавзолей: зловещий зиккурат или сакральный символ нашей истории?
- Маннергейм — герой-освободитель или палач финского народа?
А также будет представлена информация о судебном процессе по делу о снятии мемориальной доски Колчаку.
Место проведения: Культурно-деловой центр Club House, пр. Медиков, д. 3.
Время проведения: 6 июня, 18.00−22.00
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