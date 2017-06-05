Москва, 5 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC опроверг создание Москвой каких-либо секретных каналов связи со штабами кандидатов в президенты США — как со штабом Дональда Трампа, так и со штабом Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов», — сказал Путин, отвечая на вопрос, в курсе ли он, что в США изучается информация об обсуждении советником Трампа Джаредом Кушнером с послом РФ Сергеем Кисляком создания канала связи штаба республиканца с российскими властями.

О таком предложении Кушнера президенту РФ неизвестно.

«Я не знаю о таком предложении. Ко мне такое предложение не поступало», — сказал Путин, допустив, что в посольстве РФ могли поддерживать официальные контакты со штабами всех кандидатов в президенты США ‑ и это нормальная дипломатическая практика.

Говоря о своих контактах с экс-советником Трампа Майклом Флинном, Путин пояснил, что они были ограничены приветствием и прощанием, тогда как с журналисткой Мегин Келли, которая брала у Путина это интервью, на ПМЭФ они общались много больше — два дня.

«Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день, Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму», — пошутил Путин.

Напомним, газета Washington Post со ссылкой на ряд американских чиновников написала, что в начале декабря 2016 года Кушнер встречался с Кисляком в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Якобы на этой встрече Кушнер предложил Кисляку установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Крупные американские СМИ, которые находятся под контролем Демократической партии США, обвиняют Кисляка в том, что он является «проводником российского влияния» в США. Те или иные контакты Кисляка с представителями команды президента Трампа используются демократами для ослабления президента.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.