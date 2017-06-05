Нью-Дели, 5 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. На штаб-квартиру индийского полицейского резерва в Кашмире было совершено нападение, сообщает 5 июня GeoTV со ссылкой на источники.

Liji Jinaraj Полиция. Индия

В результате завязавшейся перестрелки со стороны нападавших было уничтожено четыре боевика, сообщает источник.

Напомним, Кашмир является предметом спора между Индией, Пакистаном, также на незначительную территорию претендует Китай.

Большая часть населения данного района исповедует ислам и, как следствие, тяготеет к Пакистану.

За последние недели в Кашмире участились случаи насилия, вызванные ограничением некоторых свобод населения, в частности, введенным комендантским часом и продолжительными отключениями электроэнергии.

Так, 1 июня здесь был убит популярный в народе лидер группировки «Хизбул муджахидин» (включена в списки террористических образований Советом Европейского Союза и объявлена Министерством внутренних дел Индии запрещённой террористической организацией) Сабзар Ахман Бхат, что привело к трехдневной забастовке.