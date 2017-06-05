Вашингтон, 5 июня, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике слова мэра Лондона Садика Хана об обстановке в британской столице после теракта, жертвой которого стали семь человек. Свою точку зрения Трамп высказал в микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что «причины волноваться нет», — отметил американский лидер.

По данным The Telegraph, утром 4 июня Садик Хан выступил с заявлением, в котором уведомил лондонцев об усиленных патрулях полиции в связи с терактом. При этом мэр британской столицы добавил, что причин для беспокойства нет.

Напомним, что Хан решительно осудил теракт и назвал его «преднамеренной и трусливой атакой», в которой пострадали невинные люди. Жителей и гостей города Хан призвал к бдительности и попросил сообщать в полицию о любых подозрительных действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня в Лондоне произошел двойной теракт. На Лондонском мосту группу пешеходов протаранил автомобиль, кроме того, трое вооруженных ножами мужчин приняли атаковать прохожих в районе рынка Боро. В результате погибли семь человек, около 20 получили ранения.

Троих нападавших ликвидировали сотрудники полиции. Ответственность за атаку взяли на себя боевики международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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