Берлин, 5 июня, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Двойной теракт в Лондоне 3 июня еще раз доказал, что террористы сегодня могут совершить преступление где угодно и когда угодно, пишет 4 июня Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия СМИ

Во многих странах ЕС царит атмосфера страха, жители разных стран, как и представители местных властей, реагируют все «чувствительней» на данные события.

Одной из причин является растущее число радикалов и экстремистов.

По запросу МВД ФРГ проводилось исследование «Жизнь молодых мусульман в Германии», согласно которому выяснилось: в стране существует высокий риск радикализации.

Более 1600 мусульман в Германии связаны тем или иным образом с деятельностью исламских террористов, в том числе 670 — представляют потенциальную угрозу обществу, говорится в результатах исследования.

Одними из «горячих точек» являются Франкфурт, Висбаден, Оффенбах и территории, прилегающие к этим городам. Здесь проживает около 1400 салафитов, последователей запрещенного в Германии движения радикального ислама.

Несмотря на это, многие жители страны уверены: Германия в безопасности.

После события в Дортмунде 11 апреля, когда возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» прогремел взрыв, научно-исследовательский институт Infatest Dimap провел опрос граждан.

82% из 600 опрошенных отметили, что в целом чувствуют себя в стране безопасно, 56% считают, что Германия хорошо защищена от террористических атак.

Но это может быстро измениться, если атаки со стороны террористов будут продолжаться, а количество радикалов в Германии будет расти, пишет издание.