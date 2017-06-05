Абу-Даби, 5 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Власти ОАЭ дали катарским дипломатам 48 часа, а гражданам Катара — 14 дней на то, чтобы покинуть территорию страны, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей.

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О разрыве дипломатических отношений с Катаром 5 июня заявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Причиной стало обвинение Катара в поддержке террористических организаций «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также коалиция арабских стран приостановила участие Катара в йеменской операции. Кроме того, приостановлено воздушное и морское сообщение с Дохой.

Со своей стороны Египет заявил, что Катар поддерживает «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конфликт начался через неделю после окончания саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде.

Катарское агентство новостей от имени эмира страны опубликовало его речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном, тогда как на саммите от имени всех участников встречи Эр-Рияд осудил Иран за его враждебную политику.

МИД Катара со своей стороны заявил, что речь не имеет отношения к лидеру страны — сайт агентства был взломан хакерами. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это объяснение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это первый официальный визит Трампа в качестве президента США в иностранное государство.

Он принял участие в саммите Совета сотрудничества глав государств Персидского залива (организации, объединяющей Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Оман) и выступил перед лидерами арабских и исламских государств в Эр-Рияде в рамках Всемирного американо-исламского форума.