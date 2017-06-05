Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Единой Лиги ВТБ. Это случилось в пятом матче серии против санкт-петербургского «Зенита». Встреча завершилась со счетом 84:90 в пользу подмосковной команды.

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После двух поражений на старте серии «Химки» сумели в двух домашних матчах сравнять счет. В пятом, решающем, матче также шла равная борьба. Тем не менее, подмосковный клуб уступил лишь в одной четверти.

Самым результативным игроком в этом матче стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 28 очков. В составе «Зенита» 15 очков на счету Кайла Лэндри.

В результате серия завершилась со счетом 3:2 в пользу «Химок». В финале они сыграют с московским ЦСКА. Серия стартует 8 июня. Первый матч подмосковный клуб проведет в гостях.

Единая Лига ВТБ. Полуфинал. 5-й матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» (Химки) — 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30).