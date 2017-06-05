Оренбург, 5 июня, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В Оренбурге волну негодования вызвало строительство новой дороги в Степном. Население вышло на стихийный пикет. Жители заявили, что протестуют против вырубки деревьев. Дорожники вынуждены были прервать подготовительные работы. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Рита Гончарова, несмотря на возмущение отдельных граждан, новая дорога все равно появится. До конца 2017 года планируется пустить по ней движение.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Дорога

Между тем местные жители говорят о том, что их хотят лишить экозоны, с которыми и так дефицит в Оренбурге. Лесополоса, по которой должна пролегать трасса от ул. Автомобилистов до ул. Театральной, служит местом отдыха круглый год.

Как заявила Рита Гончарова, просто так вырубать деревья никто не позволит. Вместо уничтоженных зеленых насаждений появятся новые. Однако дорога в любом случае будет построена. Ее строительство предусмотрено генпланом, и один участок уже есть. Он давно эксплуатируется.

В мэрии пояснили, что лет 10 назад был введен в строй участок дороги от Загородного шоссе до места, где сейчас располагается ресторан «Валенсия». Работы пришлось приостановить из-за недостатка финансирования. За это время на месте продолжения трассы разросся карагач, и возникла зеленая зона, против вырубки которой и протестуют некоторые жители. Сейчас на развитие дорожной инфраструктуры начали выделять значительные суммы, и появилась возможность продолжить начатое много лет назад строительство. Осталось достроить 1,4 км, на что выделяется 300 млн рублей. Согласно плану, дорогу должны ввести в строй в течение двух лет, однако в мэрии торопятся и хотят приблизить момент сдачи эксплуатации в концу 2017 года.

По словам Риты Гончаровой, на стихийной акции протеста присутствовало примерно 40 человек, из них 20 выражали возмущение, а вторая половина молчала. Но после пикета те, кто молчал, подходили к чиновникам и говорили, что им нужна дорога.

По мнению Гончаровой, дорога «Проезд Северный в СВЖР», безусловно, необходима. При существующей транспортной перезагруженности она позволит из Степного до центра добираться без проблем за 15 минут, тогда как сейчас это время в разы больше из-за окольных путей и пробок.

Тем временем активные жители окрестных домов намерены собирать подписи под созданной петицией против строительства трассы на месте экозоны и отправить жалобу в управление президента РФ по работе с обращениями граждан, губернатору, депутатам Госдумы, правозащитникам, местным политикам и городским чиновникам. «Были ли публичные слушания по поводу строительства дороги?», — вопрошают оренбуржцы. В мэрии утверждают, что были. Начальник управления строительства и дорожного хозяйства горадминистарции отметила, что лет 10 назад при начале строительства народное мнение учитывалась. «Сейчас шестиполосная дорога будет достраиваться», — подчеркнула Рита Гончарова.

Добавим, степное Оренбуржье испытывает дефицит в лесах. Каждое дерево в регионе должно быть на счету.