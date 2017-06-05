Иркутск, 5 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Два пожара в Катангском районе Иркутской области находятся в зоне космического мониторинга на труднодоступных землях под постоянным наблюдением лесопожарных формирований. Площадь этих возгораний — 16 361,7 га, покрытых лесом, 20 га редколесья и 1876,3 нелесных га. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июня, в правительстве Иркутской области, региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о прекращении тушения этих пожаров.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

По данным комиссии, эти очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

4 июня в окарауливании одного из этих пожаров участвовали 149 человека, в том числе 125 пожарных-десантников. Применялось 15 единиц наземной техники. Самолет Cessna, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки в Качугском районе, пробыл в небе два с половиной часа.

Добавим, по состоянию на утро 5 июня в Иркутской области на землях лесного фонда нет вновь зарегистрированных пожаров. С начала года инспекторы лесной охраны выявили 670 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 562 случаях выписаны штрафы на общую сумму 7179 тыс. рублей.

Напомним, 1 июня в областном министерстве лесного комплекса ИА REGNUM сообщили, что в Катангском районе от крупного лесного пожара пытаются спасти объекты нефтедобычи и населенный пункт. Лесной пожар на покрытой лесом площади 16 тыс. га продолжает действовать в зоне космического мониторинга с 25 мая. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда тогда заверил, что угроза перехода огня на объекты нефтедобычи ликвидирована.