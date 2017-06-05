Окленд, США, 5 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. «Голден Стэйт» на своем паркете одержал победу над «Кливлендом» во втором матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча закончилась со счетом 132:113.

Nba.com Команда NBA «Голден Стэйт Уорриорз»

Решающей в этом матче стала третья четверть, в которой баскетболисты «Голден Стэйт» победили с преимуществом в 11 очков.

В составе победителей трипл-дабл оформил защитник Стивен Карри. На его счету 32 очка, 10 подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл сделал другой игрок «Уорриорз», нападающий Кевин Дюрант — 33 очка и 13 подборов.

Еще один дабл-дабл случился в составе «Кливленда». Отличился форвард гостей Леброн Джеймс. В его активе 29 очков и 11 подборов.

Третий матч серии пройдет на площадке «Кливленда». Встреча состоится 8 июня.

Плей-офф НБА. Финал. 2-й матч

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25).