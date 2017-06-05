Москва, 5 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Теракты в Европе, которые резко участились за последнее время, являются прямым следствием действий Запада по подрыву стабильности на Ближнем Востоке и поддержке терроризма в целях борьбы за мировое господство и против России, заявил режиссёр Карен Шахназаров 4 июня в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний восток

"Но, возвращаясь к вопросу терроризма… Я вот все себе задаю вопрос: вот несколько лет идет жесточайшая война на Ближнем Востоке. Спрашивается (там нету заводов), откуда боеприпасы? Откуда техника? Откуда топливо идет? Откуда все это? Ну они не могут при такой интенсивности боевых действий… расход боеприпасов невероятный… Откуда финансирование? Но мы понимаем, что оно есть, что оно идет откуда-то», — заметил Шахназаров, добавляя, что, даже несмотря на то, что теракты практически стали обыденным явлением в Европе, Запад не прекращает своей деструктивной политики на Ближнем Востоке.

«Теперь следующий вопрос, а почему с этим, несмотря на теракты в Париже, Лондоне, почему ничего не происходит с этим? …Давайте возьмем следующий вопрос: кому выгодна стабилизация на Ближнем Востоке? России однозначно, России выгодно, чтобы там возникли, вернулись сильные государства, которые взяли бы под контроль этот хаос, потому что для России это прямая угроза Средней Азии, нашему Кавказу, так что понятно, что нам гораздо выгоднее, чтобы там все это прекратилось. Но выгодно ли это нашим «западным партнерам»?» — задает риторический вопрос Шахназаров, уточняя, что для глобальных игроков жертвы терактов в Европе — это лишь разменные монеты, в сущности, даже для них не заметные.

«Сегодня по факту что происходит? Ну да, теракты в Лондоне, ну да, 10 человек погибло, в Париже 15 человек погибло, но с другой стороны, весь Ближний Восток разрушен, в результате западный мир полностью контролирует его. На самом деле мы контролируем только небольшую часть в Сирии.

Значит, получается, интересы настоящие противоречат, мне кажется, из этого все и следует. В конечном счете, мне кажется, никакого не будет совместного порыва, а так все и будет продолжаться. А то, что там теракты, я повторяю, в Большой Игре семь человек, погибших в Лондоне, для тех элит, которые борются за власть, за деньги в мировом господстве, это не имеет никакого значения», — подытожил кинорежиссер

Напомним, что, по мнению Шахназарова, политика президента РФ Владимира Путина строится из понимания невозможности договориться с Западом при нежелании лобового с ним столкновения.